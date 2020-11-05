«Это очень стильно»: Брухунова запечатлела сына Петросяна в вязаном колпаке и джинсах скинни

Татьяна Брухунова долгое время старалась держаться в тени, но о ее романе с Евгением Петросяном стало известно, когда сатирик развелся со своей женой Еленой Степаненко. Еще год назад влюбленные скрывали, что живут вместе, а потом появились слухи об их тайной свадьбе. Еще больше удивились поклонники, когда прошел слух, что суррогатная мать родила им ребенка. А недавно в свой 75 день рождения юморист показал сына, которого назвал Ваган.

Позже и Татьяна призналась, что стала мамой. Она заверила, что рожала сама, а округлившийся живот скрывала под объемными нарядами. Теперь девушка старается совмещать работу и материнство. При этом она не ограничивает себя в походах в театр или рестораны. Брухунова отмечала, что является современной мамой, которая дает себе возможность отдохнуть. По ее словам, есть те, кто приглядывает за малышом в ее отсутствие.

Жена Петросяна известна своим необычным чувством стиля. Она смеется над тем, что ее образы многим не нравятся и недавно заявила, что «бабушка стайл» — ее все. Малыша она облачает в брендовые наряды, но порой выбирает образы и из масс-маркета. Накануне Татьяна показала теплые вещи, которые купила для сына. Среди них был кардиган, несколько вязаных шапочек, костюмов и комбинезонов.

«Это кардиган, я его обожаю! Он слава богу, унисекс, можно носить и мальчикам, и девочкам — не важно. Сейчас Вагаше он по размеру. Иногда подворачиваю рукавчики, чтобы было удобно, потому что он все сейчас тянет в рот, так как у нас активно растут зубы. Очень нравится принт, такой не навязчивый, и что здесь деревянные пуговки. По-моему, это очень стильно», — поделилась Брухунова.

А позже она облачила наследника в джинсы скинни и вязаный кардиган. Бежевая вязаная шапочка-колпак, дополнил образ крохи, который позировал на стуле.

«Мой Ваган», — написала девушка.

Поклонников умилил наряд мальчика. Многие отметили, что он растет очень быстро. «Как он сильно похож на вас», «Кукленок. Какие маленькие все хорошенькие», «Какой пирожочек сладкий», «Такой хорошенький, сладенький», «Вообще законно выставлять такие милые фотографии», «Малыш очень похож на вас, малюсенький и сладкий», «Такой замечательный малыш», «Какой лапушка! Танечка, Ваган очень похож на вас», — прокомментировали пост подписчики.