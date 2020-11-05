Вся семья в сборе: Лопырева в ажурном платье предстала с сыном и мужем у побережья

Модель в день рождения Лионеля поделилась отпускными фотографиями в личном блоге.

Виктория Лопырева поделилась редкими кадрами своей семьи в полном составе. Звезда запечатлелась на побережье Средиземного моря в Турции с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лионелем.

Модель примерила для фотосессии белоснежное ажурное платье из кружева с юбкой в стиле «чикаго». А ее муж белые бермуды и синюю рубаху. Малыш известной четы тоже оказался в фемели-лук, облачившись как отец с той лишь разницей, что оттенки низа и верха одежды поменялись местами.

«Наш луч света. Мы так сильно любим тебя, малыш Марк Лео. Год и 9 месяцев», — подписала фото Виктория.

Напомним, пара официально зарегистрировала отношения в начале декабря прошлого года. Бизнесмен ранее был женат на дочери строительного магната Самвела Карапетяна Тате. В первом браке у мужчины появилось на свет двое малышей. Для 37-летней Лопыревой Булатов стал первым законным мужем.