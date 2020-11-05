«Выкручиваюсь и экономлю»: Буланова назвала артистов самым незащищенным слоем населения

Татьяна Буланова поделилась, как обстоят дела с финансами во время пандемии. Исполнительница признается, что приходится непросто, выступлений нет, а поддержку от государства артисты не получают.

Если театры и кино снова закроются, то пострадают прежде всего не зрители, а творческие люди.

«Это самый незащищенный слой населения, потому что у них нет пособий или дотаций каких-то, зарабатывают только живыми выступлениями», — рассуждает Буланова в беседе с ФАН.

Она уже привыкла экономить, так как финансовое положение нестабильное. Но в целом денег на жизнь хватает, с «голоду никто не умер». К тому же, певица получает алименты на младшего ребенка.

«Выкручиваюсь. И экономлю, и получаю алименты на младшего ребенка. С голоду никто не умер. Да, было тяжело, но ведь как и всем остальным», — заключила исполнительница.

Особо она отметила, что никогда «не жаловалась на плохое финансовое состояние».

Ранее Иосиф Пригожин сравнил труд российских артистов с жизнью крепостных. Он заявил, что исполнители зачастую выступают бесплатно, а «кому на самом деле уходят гонорары — неизвестно», пишет сайт argumenti.ru.