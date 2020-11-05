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«Он с ума сошел. Я возмущена»: Моргунова ответила Березину, который рассказал о ее «алкоголизме»

По словам легендарного диктора, она не знает, почему коллега распространяет про нее слухи.

«Он с ума сошел. Я возмущена»: Моргунова ответила Березину, который рассказал о ее «алкоголизме»
Светлана Моргунова. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Светлана Моргунова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ее нагло оклеветали. Напомним, что недавно коллега Владимир Березин рассказывал о ее алкоголизме. Якобы 80-летняя диктор откровенно спивается и почти не выходит из дома.

Владимир Березин
Владимир Березин. Фото: Globallookpress.com

«Он с ума сошел. Это неправда. Я возмущена. Я не знаю, почему он так сказал. Он мне не звонил в последнее время. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях. Я сижу дома. У меня такое несчастье. Мне никакая помощь не нужна».

Светлана Моргунова

Напомним, что в мае нынешнего года Светлана Моргунова похоронила своего сына Максима. Он умер от коронавируса. Звезда очень сильно до сих пор переживает по этому поводу.

Заметим, что Максим Моргунов «сгорел» буквально за несколько дней. Казалось, что он уже победил коварную болезнь, однако в какой-то момент ему стало хуже и медики уже не смогли ему помочь.

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