«Отстаньте от меня»: младший сын Орбакайте не выдержал поздравлений по случаю помолвки

У 49-летней Кристины Орбакайте – трое детей, младшей, Клавдии Земцовой, исполнилось 8 лет. Старший сын Никита Пресняков уже несколько лет счастлив в браке с моделью Аленой Красновой, но не торопится делать маму бабушкой. Средний, Дени Байсаров, в этом году окончил магистратуру в Лондоне и воссоединился с семьей. И поклонники заговорили о том, что он собрался жениться. Якобы Дени сделал предложение своей красавице-подруге Марии, с которой общается уже несколько лет.

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Поздравления на семью Пугачевой и Орбакайте посыпались со всех сторон. Но Дени Байсаров не выдержал и прервал молчание, впервые прокомментировав свои отношения с Марией.

А накануне и вовсе эмоционально отреагировал на вопросы о свадьбе.

«Мы с Марией не вместе и не обручены. У нее замечательный жених и они счастливы. Отстаньте от меня и от них и дайте им спокойно жить!» — не выдержал Байсаров.

Дени заметил, что Марии тоже не дают все это время спокойно жить своей жизнью, приписывая роман с ним. Внук Пугачевой решил поставить точку в этой теме и развеять, наконец, те слухи, которыми они обросли за несколько лет дружбы.