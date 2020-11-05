«Предпочитаю говорить о себе»: Загитова высказалась об отношениях с Медведевой

Как отметила олимпийская чемпионка, ей не очень приятно поднимать тему взаимоотношений с соперницей.

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании корейского Пхенчхана 2018 года Алина Загитова во время беседы в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» с комментатором Дмитрием Губерниевым ушла от ответа на вопрос, в каких она сейчас отношениях с серебряным призером тех игр Евгенией Медведевой.

«Медведева? Можно другой вопрос? Я предпочитаю разговаривать о себе, людях, которые меня окружают, семье, моей жизни». Алина Загитова

Также во время беседы Загитова оговорилась и назвала себя бывшей фигуристкой. Не исключено, что так она намекнула, что ее карьера в фигурном катании позади. В то же время она заметила, что загадывать на будущее очень сложно, потому что кругом царит коронавирус и многие спортсменки лишены возможности тренироваться в обычном режиме.

больше по теме Алина Загитова не появится на льду в официальных соревнованиях до конца 2020 года Фигуристка до сих пор не определилась со своим будущим.

Напомним, что Евгения Медведева вернулась не так давно в группу к своему тренеру Этери Тутберидзе. Сама Загитова занята на съемках в «Ледниковом периоде». Последний раз на официальных соревнованиях она выступала почти два года назад.