«О господи! О боже мой!»: Виторган показал радостную встречу с сыном после долгой разлуки

Ксения Собчак вернулась из жарких стран, куда летала в компании сына на частном самолете. Телеведущая по традиции не стала сразу раскрывать место своего отпуска, а фотографиями в Сети поделилась уже по возвращении домой в Москву.

И вот в аккаунте Максима Виторгана уже можно лицезреть счастливую встречу отца и сына. Маленький Платон был явно рад увидеть своего папу после долгой разлуки с ним. Загорелый мальчик заключил родственника в объятия и никак не хотел отпускать его.

«О господи! О боже мой! Прощайте!» — картинно сказал на камеру артист и упал вместе с ребенком на кровать.

Актер просто светился от счастья, очевидно, что он тоже был рад общению с сыном. Напомним, после развода с Ксенией Собчак мальчик остался на попечении у мамы. Тем не менее, звезда заверила, что ребенок не будет лишен отцовского внимания. Малыш часто видится со своим отцом, посещая с ним музеи, выставки и развлекательные центры.