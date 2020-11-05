«Она меняется в лучшую сторону»: Светличная заявила о потеплении в отношениях с внучкой

По словам актрисы, не так давно они повстречались на съемках одной из программ.

Актриса Светлана Светличная в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила о потеплении в отношениях со своей внучкой Марией Ивашовой. Ранее она говорила, что лишит девушку наследства, потому что та со своим мужем, как она уверяла, отобрали у нее квартиру.

«Внучка Маша мне недавно позвонила. Спросила, что я делаю. Она была настроена на позитивное общение. Мы недавно вместе принимали участие в съемках одной из программ. Пока я не буду говорить, какие планы у меня на мою квартиру. Не скажу, кому достанется наследство».

Светлана Светличная

Как отметила звезда «Бриллиантовой руки», она пока еще не простила внучку, которая вместе со вторым мужем в свое время «отобрала у нее квартиру». «Сейчас у Маши с мужем трехкомнатная. Я вижу, что она меняется в лучшую сторону. У внучки, надо признать, очень непростой характер», — заметила она.

больше по теме Светлана Светличная подозревает, что родные жаждут отправить ее на тот свет Актриса не включила родственников в свое завещание.

Напомним, что сейчас Светлана Светличная много времени проводит с молодым актером Иваном Николаевым. Он стал частым гостем в ее квартире. Разница в возрасте у них составляет 43 года.