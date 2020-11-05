«Рубашка Stradivarius, юбка-шорты Bershka»: Бузова похвасталась луком из масс-маркета

Певица не скрывает, что сочетает люкс-сегемент и эконом в своем стиле.

Ольга Бузова является одной из самых высокооплачиваемых звезд российского шоу-бизнеса. Плюс ко всему — девушка еще и трудоголик.

Она не останавливается на одном проекте и старается заработать везде, включаясь во все возможные бизнес-проекты. Девушка уже купила себе квартиру в Москве за 120 миллионов в элитном комплексе, приобрела жилье для мамы в Питере и планирует взять дом для родительницы в Италии или Испании, а также для себя где-нибудь в Подмосковье.

Тем не менее на одежду певица далеко не всегда готова раскошелиться. В ее комплектах можно встретить марки как люкс-сегмента, так и приобретенные в масс-маркете. Для артистки главное — как одежда выглядит, а не дорогой и громкий бренд.

На последнее шоу «Бородина против Бузовой» Ольга и вовсе пришла полностью облаченной в наряды эконом-уровня, о чем без стеснения сообщила своим подписчикам в личном блоге при помощи своей помощницы.