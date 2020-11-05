«Наше счастье!»: Виторган показал, как его двухлетняя дочь в леопардовых брючках помогает младшей

Этель решила поддержать Клару во время путешествия по квартире.

80-летний Эммануил Виторган запечатлел трогательный семейный момент. В объектив камеры народного артиста попали его дочери — двухлетняя Этель и годовалая Клара.

Младшая наследница осваивала на четвереньках периметр квартиры, а старшая старательно поддерживала ее в затее. Малышки были одеты в белые топы и брючки. На Этель оказался наряд стильной леопардовой расцветки, на Кларе — синий с принтом.

«Я с Кларой ползаю!» — объяснила малышка родителям, которые в этот момент не могли удержаться от смеха. «Наше счастье!» — прокомментировал происходящее Эммануил Гедеонович.

Отметим, что для 58-летней жены актера Ирины Млодик девочки — первые наследницы. У любимца российской публики на момент их появления на свет уже было двое взрослых детей — Максим и Ксения. Этель и Клару счастливым родителям родила сурмама.