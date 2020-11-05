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«Он словно сын. Я его могу чмокнуть»: Светличная рассказала об отношениях с актером Николаевым

Разница в этой «паре» составляет 43 года.

«Он словно сын. Я его могу чмокнуть»: Светличная рассказала об отношениях с актером Николаевым
Светлана Светличная. Фото: Globallookpress.com

Актриса Светлана Светличная в разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о своих отношениях с 37-летним актером Иваном Николаевым, с которым ей приписывают бурный роман. Самой звезде картины «Бриллиантовая рука», напомним, сейчас уже 80 лет.

Иван Николаев
Иван Николаев. Фото: Globallookpress.com

«Он мне словно сын. Я его могу чмокнуть. У нас с ним, к примеру, совпадают вкусы. И взгляды на людей. С Ваней я чувствую себя человеком, которого будут всегда уважать. Это для меня очень важно. Мне сейчас уже 80 лет. Поверьте, в таком возрасте мужчины уже не нужны. Нужны только кошки и собаки».

Светлана Светличная

Как добавила актриса, она благодарна судьбе, что в ее жизни появился Иван. «Он подарил мне кота. Ваня — хорошо воспитанный человек. И мама у него очень благородная. Ваня у меня среди фаворитов, скажем так, идет вне конкурса», — заметила звезда.

Напомним, что молодой актер Иван Николаев стал в последнее время частым гостем в доме Светличной. Не так давно он, к примеру, подарил ей кота, которого актриса назвала Фил.

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