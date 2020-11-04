«Никаких иллюзий»: Владимир Познер высказался о президентской гонке в США

Телеведущий Владимир Познер сообщил специально для портала Teleprogramma.pro о том, что уже проголосовал на выборах США.

Напомним, что Владимир Владимирович является гражданином сразу трех государств: России, Франции и Америки. Следовательно, он имеет право проголосовать во всех трех странах, что собственно он и сделал.

«Я уже проголосовал. Обычно я голосую в трех странах: в России, Франции и Америке — но никогда не говорю за кого», — рассказал Владимир Познер.

Ведущий авторской программы на Первом канале предположил, что текущая президентская гонка в Америке не представляет угрозы для России. Более того, по словам Познера, выборы никак не отразятся на политике США в отношении РФ.

«Отношения с Америкой сейчас настолько скверные, что ожидать какого-то серьезного изменения, кто бы ни был у власти — Байден или Трамп — не приходится. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться еще четыре года. Так что я бы не строил никаких иллюзий по поводу изменения ситуации к лучшему. Я так не думаю», — заявил Познер.

А вот Иосиф Пригожин верит, что победит Трамп. По словам продюсера, Трамп моложе своего конкурента, а еще он пытается способствовать урегулированию конфликтов в арабских странах.