«Никаких иллюзий»: Владимир Познер высказался о президентской гонке в США

Меня многие просят высказаться о карабахском конфликте между Азербайджаном и Арменией. Точнее сказать, меня просят об этом многие армяне. От азербайджанцев таких просьб не было. Есть две стороны для всякого высказывания. Первая – эмоциональная. Я много бывал в Армении, у меня много армянских приятелей, я очень хорошо помню, что было в 1915 году, то, что многими странами признано геноцидом армян со стороны Турции, я в курсе ряда высказываний президента Азербайджана относительно права Армении на существование. Эмоционально я – на стороне Армении. Но есть вторая сторона, которая требует абсолютно взвешенной, объективной оценки положения дел. В ней не может быть ни «за», ни «против». Я, к сожалению, дать такую оценку не могу, потому что я недостаточно разбираюсь в этой ситуации, недостаточно сведущ, не являюсь не то что специалистом, а сколько-нибудь – хотя бы как журналист – человеком, занимавшимся этим вопросом. Если в Карабахе идет война, дело ООН вмешаться самым срочным образом. Если какая-либо третья страна вмешивается – дело международной общественности самым решительным образом требовать – под угрозой жестких санкций – прекращения ею этих действий. Наконец, важно посадить руководителей двух конфликтующих стран за стол переговоров и добиться от них мирного решения этой сложной проблемы. #познер