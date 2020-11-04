«Никаких иллюзий»: Владимир Познер высказался о президентской гонке в США

Телеведущий Владимир Познер сообщил специально для портала Teleprogramma.pro о том, что уже проголосовал на выборах США.
Напомним, что Владимир Владимирович является гражданином сразу трех государств: России, Франции и Америки. Следовательно, он имеет право проголосовать во всех трех странах, что собственно он и сделал.
«Я уже проголосовал. Обычно я голосую в трех странах: в России, Франции и Америке — но никогда не говорю за кого», — рассказал Владимир Познер.
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Меня многие просят высказаться о карабахском конфликте между Азербайджаном и Арменией. Точнее сказать, меня просят об этом многие армяне. От азербайджанцев таких просьб не было. Есть две стороны для всякого высказывания. Первая – эмоциональная. Я много бывал в Армении, у меня много армянских приятелей, я очень хорошо помню, что было в 1915 году, то, что многими странами признано геноцидом армян со стороны Турции, я в курсе ряда высказываний президента Азербайджана относительно права Армении на существование. Эмоционально я – на стороне Армении. Но есть вторая сторона, которая требует абсолютно взвешенной, объективной оценки положения дел. В ней не может быть ни «за», ни «против». Я, к сожалению, дать такую оценку не могу, потому что я недостаточно разбираюсь в этой ситуации, недостаточно сведущ, не являюсь не то что специалистом, а сколько-нибудь – хотя бы как журналист – человеком, занимавшимся этим вопросом. Если в Карабахе идет война, дело ООН вмешаться самым срочным образом. Если какая-либо третья страна вмешивается – дело международной общественности самым решительным образом требовать – под угрозой жестких санкций – прекращения ею этих действий. Наконец, важно посадить руководителей двух конфликтующих стран за стол переговоров и добиться от них мирного решения этой сложной проблемы. #познер
Ведущий авторской программы на Первом канале предположил, что текущая президентская гонка в Америке не представляет угрозы для России. Более того, по словам Познера, выборы никак не отразятся на политике США в отношении РФ.
«Отношения с Америкой сейчас настолько скверные, что ожидать какого-то серьезного изменения, кто бы ни был у власти — Байден или Трамп — не приходится. Я думаю, что эта тенденция будет продолжаться еще четыре года. Так что я бы не строил никаких иллюзий по поводу изменения ситуации к лучшему. Я так не думаю», — заявил Познер.
А вот Иосиф Пригожин верит, что победит Трамп. По словам продюсера, Трамп моложе своего конкурента, а еще он пытается способствовать урегулированию конфликтов в арабских странах.