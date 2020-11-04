«Я решила усыновить ребенка»: Любовь Успенская хочет взять малыша из сиротского дома

Как отметила певица, она хочет еще раз почувствовать себя идеальной матерью.

Певица Любовь Успенская во время беседы с Лаурой Джугелией в рамках ее проекта «Люди говорят» заявила, что собирается взять на воспитание ребенка из сиротского дома. Также она рассказала о неприятном инциденте с актрисой Чулпан Хаматовой.

«Тот ребенок, который меня зацепит, первый обнимет, на которого у меня развита интуиция. Я этого ребенка уже не отпущу. Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю».

Любовь Успенская

Как заметила Успенская, полгода назад поругавшаяся в пух и прах с единственной дочерью Татьяной Плаксиной, одно время ее посещали мысли прибегнуть к процедуре ЭКО. Позже она поняла, что эти идеи в ее голове были не самыми умными.

По признанию «королевы шансона», она очень добрый, доверчивый и отзывчивый человек. Причем часто из-за этого страдает. К примеру, не так давно она отправила миллион рублей благотворительному фонду актрисы Чулпан Хаматовой. В ответ ее даже не поблагодарили. Певица до сих пор не находит себе места из-за этого.

Напомним, что дочь Успенской сейчас живет с отцом в США. У девушки есть проблемы с наркотиками. При этом певица заявила, что в ближайшее время на телевидении выйдет новая программа об их семейных перипетиях, и скорее всего дочь снова будет рассказывать про звездную маму небылицы.