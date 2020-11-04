«Стоят дороже квартиры»: в доме Дрожжиной и Цивина обнаружены уникальные рукописи Ахматовой

Адвокат Павел Астахов, который представляет интересы семьи покойного актера Алексея Баталова, сообщил, что в квартире актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа Михаила Цивина найдены уникальные рукописи поэтессы Анны Ахматовой. Их удалось обнаружить после обыска, который прошел 30 октября.

«Следователи изъяли пять пакетов, в которых лежали архивы Алексея Владимировича, в том числе рукописи Анны Ахматовой, которые на аукционе, думаю, стоят дороже, чем четырехкомнатная квартира Баталовых на улице Серафимовича». Павел Астахов

Как отметил Астахов, в свое время Дрожжина и Цивин под предлогом ремонта в квартире вдовы Баталова вывезли от нее архивы звезды фильма «Москва слезам не верит». Кроме того, из дома пропали все документы и доверенности, кроме паспортов жены Баталова и его дочери Маши. Астахов подчеркнул, что Цивин, когда к нему пришли с обыском, заявил, что все отдаст добровольно. При этом сегодня у адвоката возникает резонный вопрос, почему он не сделал этого раньше, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что против Дрожжиной и Цивина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Следователи оценили ущерб, нанесенный ими семье Баталовых, примерно в 37 миллионов рублей. Актриса и юрист, возможно, украли у семьи Баталовых крупную сумму денег и переписали на себя их квартиру.