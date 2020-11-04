«Каюсь, каюсь, грешен»: сын Конкина вспомнил слова отца, молящего жену о прощении

Сын актера Владимира Конкина Ярослав во время программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» вспомнил, как его отец вымаливал прощение у жены после измен со своим директором Еленой Переслени.

Как сказал Ярослав Конкин, женщина неожиданно появилась в их семье. При этом свою жену актер отправил жить в загородный дом. Елена Переслени стала настоящей хозяйкой в доме Конкина и даже не открывала двери его детям. Кстати, сам Ярослав женщину называет не иначе, как «дама в халате».

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Как заметил сын именитого артиста, его мама стала после этой истории верующей. Часто бывала в церкви. Однажды она привела мужа к иконам, где он должен был открыть всю правду о своих отношениях с директором.

«И в тот момент, когда она их практически застала вместе, единственное, что мама сделала — потащила отца к иконам: «Молись, кайся во грехе». И он на моих глазах безропотно согласился: «Каюсь, каюсь, грешен».

Ярослав Конкин

Ранее Ярослав Конкин говорил, что никогда не помирится с отцом. Также он отмечал, что не собирается вести диалоги и с Еленой Переслени. Именно она, как заверил сын Конкина, косвенно виновна в болезни его матери, подорвавшей здоровье на истории с изменами. Как известно, мать Ярослава Конкина уже давно ушла из жизни.