«Это было приятно»: Моргенштерн объяснил, почему сжег сто тысяч рублей на заре карьеры

По словам рэпера, уже тогда он понимал, что занимается дешевой рекламой.

Рэпер Моргенштерн во время беседы с журналистом Юрием Дудем объяснил, почему на заре своей карьеры сжег 100 тысяч рублей и выложил свой перформанс в Сеть. Тогда поступок репера вызвал неоднозначную реакцию его фанатов.

По словам музыканта, для начала он поинтересовался у публики, что ему нужно сделать с этой суммой. Варианта было два: сжечь или потратить на девушек легкого поведения. Большинство поклонников рэпера предлагали ему «заказать» подружку и весело провести с ней время. В итоге он пошел против «общественного мнения», облил деньги горючей жидкостью и бросил их в горящее ведро.

«Это было приятно. У меня тогда только первые деньги появились. И тут я сто тысяч сжигаю. Но я тогда уже понимал, что это такая дешевая реклама». Моргенштерн

Напомним, что не так давно блогер Михаил Литвин сжег дорогой автомобиль, стоимость которого составляет почти 13 миллионов долларов. Свой поступок он объяснил конфликтом с официальным дилером, который не хотел чинить машину. Видео набрало более десяти миллионов просмотров.