«Похожа на огромного страуса»: Волочкову атаковали хейтеры за ее танец в клетке

Анастасия Волочкова после долгой паузы открыла комментарии в личном блоге к своему последнему посту. В нем балерина обнародовала номер «Клетка» со своего спектакля «Клоун и балерина». Артистка двигается на видео в замкнутом пространстве, демонстрируя свою знаменитую растяжку.

«Вы не представляете, как тяжело было освоить эти элементы на подвесах! На высоте и во вращении клетки. В этой ситуации все зависит не только от моей координации и навыков, а от лебедочника и скорости вращения этой металлической конструкции. После которой ноги всегда в синяках, набитых от железа и ранах. Но это стоит того!» — поделилась эмоциями прима.

Увы, но хореография 44-летней звезды пришлась далеко не всем по вкусу, блог Анастасии просто взорвался от комментариев хейтеров. Подписчики критиковали Волочкову за грузность, неповоротливость, а также возраст и советовали поскорее уйти со сцены.

«Зачем нам знать о каких-то ранах, синяках, боли? Зачем? Мы хотим видеть красоту, изящество, нежность», «Похожа на огромного страуса в клетке», «Почему то, что вы показываете не похоже на балет?», «Извините, но уходить надо вовремя. Вы слишком тяжеловесна для балета. Вы трудоголик, вы мне нравитесь, но и одновременно мне вас жаль», — к примеру, можно увидеть в комментариях.

Анастасия вначале старательно отвечала, советуя людям следить за своей жизнью, а не за чужой и по традиции считая, что ей завидуют, а потом и вовсе бросила это дело – уж больно много желающих оказалось высказать свое компетентное мнение.

К слову, нашлись и те, кто поддержал балерину. «Анастасия, вы очень трудолюбивая и добрая», «То, чем вы занимаетесь – прекрасно», «Спасибо, Настя, за ваш труд, ни на кого не обращайте внимания», «Вы очень светлый и искренний человек, а все остальные вам завидуют», — также отметили фолловеры.