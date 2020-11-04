«Я сдохнуть хочу, нет больше Максика»: Березин рассказал о трагедии в жизни Моргуновой

Телеведущий Владимир Березин заявил, что его коллега знаменитый советский диктор Светлана Моргунова медленно, но верно спивается. Порой он набирает ее номер телефона, но конструктивной беседы не получается. По его словам, общаться нормально с Моргуновой не выходит. Часто в трубке он слышит следующие слова: «Я сдохнуть хочу, нет больше Максика».

Как отметил Березин, он пытается поинтересоваться у Моргуновой, что ей нужно. В ответ та отвечает, что ей ничего не надо. Правда, порой добавляет, что не отказалась бы от бутылочки.

По словам Березина, ему очень жаль Светлану Моргунову. Когда-то она была настоящей звездой на телевидении, которой все старались подражать. Он заметил, что той Светланы Моргуновой, звезды эстрады и народной артистки больше нет, сообщает «Собеседник».

Напомним, что в мае нынешнего года Светлана Моргунова похоронила своего сына. Максим Моргунов скончался из-за коронавируса. Диктор очень тяжело до сих пор переживает эту утрату и не находит себе места.