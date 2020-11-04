«Наша деревня. Вид с озера»: Галкин запечатлел прилегающие к его владениям окрестности

Максим Галкин решил удовлетворить любопытство своих поклонников и показать поселение, в котором располагается его замок. Дело в том, что в деревню Грязь туристические агентства с некоторых пор стали возить всех любопытных, устраивая им целые экскурсии. Цель у них довольно простая — посмотреть, как живет Алла Пугачева с мужем и детьми.

Для артиста это удивительно, ведь за высоким забором все равно ничего не видно. Тем не менее, чтобы не томить публику, комик то и дело демонстрирует в Instagram окрестности, прилегающие к его владениям. В личном блоге он показал деревню Грязь и свой замок со стороны.

«Наша деревня. Вид с озера», — подписал он фото.

При этом ранее артист показывал окружение своего дома с высоты птичьего полета, забравшись в самую высокую точку строения и сняв оттуда видео.