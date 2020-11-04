«Это колхоз высшей степени»: Моргенштерн оценил хит Киркорова и Манукяна

Как отметил рэпер, это прекрасно, что поп-король и блогер копируют его образы.

Рэпер Моргенштерн во время беседы с Юрием Дудем заявил, что с удовольствием посмотрел совместный клип «Ролекс» поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и блогера Давы, возлюбленного певицы Ольги Бузовой. По его словам, налицо копирование его образа. Особенно со стороны Манукяна.

Как отметил рэпер, в клипе Киркоров предстал суперстильным мужчиной, а вот Дава, как он выразился, «колхозник». По его мнению, нет ничего плохого в том, что Дава и Киркоров пытаются сделать продукт, похожий на тот, что выпускает сам Моргенштерн.

«Это колхоз высшей степени. Однажды и Бузова делала настолько отвратительно, что это было великолепно. А теперь Дава занял ее место. Дава — это новая Бузова». Моргенштерн

Ранее Моргенштерн отмечал, что он хорошо относится, как к Ольге Бузовой, так и к Давиду Манукяну. По его мнению, их композиции прекрасны и вызывают эмоции у слушателей, а значит способны стать хитами.