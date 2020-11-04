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Меган Маркл стала первой из британской королевской семьи, кто голосовал на выборах в США

Супруга принца Гарри вновь доказала свою исключительность.

Меган Маркл стала первой из британской королевской семьи, кто голосовал на выборах в США
Меган Маркл призвала американцев голосовать во время трансляции Time 100. Фото: globallookpress.com

Меган Маркл снова вошла в историю, став первым членом британской королевской семьи, проголосовавшим на американских выборах. Дело в том, что переехавшая в Калифорнию 39-летняя герцогиня Сассекская родилась в США и, в отличие от ее мужа, принца Гарри, имеет право голосовать за президента страны. Ее сын Арчи, кстати, тоже может участвовать в выборах, так как имеет двойное гражданство.

Ранее еще одна американка становилась членом британской королевской семьи — герцогиня Виндзорская Уоллис Симпсон. Однако доподлинно неизвестно, голосовала ли она когда-нибудь в своем новом статусе или нет.

А вот Меган Маркл не только участвовала в выборах, но и активно призывала других граждан Америки выполнить свой гражданский долг. Она к тому же участвовала в обзвоне избирателей, разъясняя им протоколы голосования. Это даже вызвало скандал, так как члены королевской семьи обычно поддерживают строгий политический нейтралитет. Но смелой американке уже не впервой рушить устои английских монархов.

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