«Очень мутная история»: Садальский не смог остаться в стороне от скандала в семье Баталова

Как известно, актрисе Наталье Дрожжиной и юристу Михаилу Цивину светит уголовный срок за махинации с квартирами и деньгами покойного актера.

Актер Станислав Садальский вмешался в скандал вокруг наследства покойного актера Алексея Баталова. Как известно, актрису Наталью Дрожжину и юриста Михаила Цивина обвиняют в крупном мошенничестве. Возможно, что они обманным путем завладели квартирами и деньгами звезды картины «Москва слезам не верит», оставив ни с чем его дочь и вдову.

Добавим, что недавно стало известно о подключении к этой темной истории режиссера Никиты Михалкова. Он, как заверил актер Борис Токарев, предоставил нотариуса Дрожжиной и Цивина. Как считает Токарев, в ближайшее время между сторонами будет подписано мировое соглашение. Имущество будет освобождено от ареста и передано дочери покойного Баталова — Марии.

«Очень мутная история… Ну, согласитесь, подозрительно».

Станислав Садальский

больше по теме Михалков вмешался в конфликт вокруг похищенных денег и переписанных квартир семьи Баталова Подробности этой темной истории раскрыл актер Борис Токарев.

Напомним, что Дрожжина и Цивин даже провели ночь в следственном изоляторе. Позже они были отпущены под подписку о невыезде.