«Мама научила не брать чужого»: Карпович ответила хейтерам после обвинений в крушении брака Прилучного

Как отметила актриса, она благодарна всем близким людям за слова поддержки в непростой момент своей жизни.

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович в Instagram ответила хейтерам, которые ранее обвинили ее в крушении брака актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

По словам Карпович, она не понимает, почему многие люди возомнили себя богами и поливают ее грязью. Как заметила актриса, ее совесть перед Богом абсолютно чиста и она за все готова перед ним ответить.

«Мама научила меня не брать чужого. Пусть не всем земным жителям это видно, но сверху все отлично разглядели и в курсе моих поступков». Мирослава Карпович

Карпович также поблагодарила всех друзей за поддержку в этот непростой момент своей жизни. При этом она благодарна и недругам, которые проклинают ее и обвиняют во всех бедах на этой земле. Без таких людей, как она думает, баланс планеты был бы явно нарушен.

Напомним, что изданиях светских хроник пестрили эксклюзивами о том, что Мирослава Карпович этим летом отдыхала вместе со своим новым возлюбленным Павлом Прилучным в Крыму. Причем с ними были и дети актера от брака с Агатой Муцениеце. В последнее время ходят слухи, что «мажор» бросил «папину дочку».