Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США и пообещал вернуться в 2024 году

3 ноября в США прошли выборы нового президента. Пока два главных соперника — Дональд Трамп и Джо Байден — бились за каждый голос, были и более скромные кандидаты, которые вышли на политическую арену, что называется, «попробовать». Так, например, свою кандидатуру зарегистрировал достаточно богатый рэпер Канье Уэст, который ранее не раз выказывал желание возглавить страну. На руку 43-летнему артисту могут сыграть музыкальная популярность, так что некоторые шансы у него все-таки есть.

В день голосования Уэст пришел на участок и снял свою бюллетень для Twitter. На ролике видно, что помимо официальных кандидатов в бумаге вписать свое имя в разделе «голосование за себя». Рэпер, ожидаемо, так и поступил, проигнорировав все остальные пункты.

«Сегодня я впервые в жизни голосую за президента Соединенных Штатов, и за того, кому я действительно доверяю… За себя», — написал он в социальной сети, поблагодарив Иисуса Христа за помощь.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊 — ye (@kanyewest) November 3, 2020

Утром 4 ноября артист, правда, уже понял, что не победит в этом году. Он опубликовал твит с надписью «Добро пожаловать Канье 2024» с фотографией себя на фоне карты Америки, намекая, что уже более уверенно вернется в следующую президентскую гонку.

Кстати, известная супруга артиста — телезвезда Ким Кардашян — вряд ли поддержала своего мужа на этих выборах. В социальных сетях в последнее время она лайкала и репостила сообщения демократов. Похоже, кандидату Уэсту сначала нужно провести агитационную кампанию в своей семье.