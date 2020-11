Канье Уэст проголосовал за себя на выборах президента США и пообещал вернуться в 2024 году

3 ноября в США прошли выборы нового президента. Пока два главных соперника — Дональд Трамп и Джо Байден — бились за каждый голос, были и более скромные кандидаты, которые вышли на политическую арену, что называется, «попробовать». Так, например, свою кандидатуру зарегистрировал достаточно богатый рэпер Канье Уэст, который ранее не раз выказывал желание возглавить страну. На руку 43-летнему артисту могут сыграть музыкальная популярность, так что некоторые шансы у него все-таки есть.

В день голосования Уэст пришел на участок и снял свою бюллетень для Twitter. На ролике видно, что помимо официальных кандидатов в бумаге вписать свое имя в разделе «голосование за себя». Рэпер, ожидаемо, так и поступил, проигнорировав все остальные пункты.

God is so good 😊 Today I am voting for the first time in my life for the President of the United States, and it's for someone I truly trust…me. 🇺🇸 🕊

— ye (@kanyewest) November 3, 2020