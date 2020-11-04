«Купила квартиру в Петербурге, хочу дом в Италии»: Бузова потратилась на недвижимость для мамы

При этом певица знает, что такое экономия.

Ольга Бузова призналась сайту Teleprogramma.pro, что уже давным-давно не занимается шоппингом. На это попросту нет времени, да и, как оказалось, звезда не очень-то любит тратиться на себя. Ей больше нравится баловать своих близких.

Первую зарплату певица отдала полностью маме, а потом все накопленные средства вложила в жилплощадь родительницы.

«Купила ей квартиру в Санкт-Петербурге. В тот момент у меня осталось ноль рублей», — рассказала она.

Казалось бы, дочерний долг исполнен с лихвой, но нет – Бузова теперь мечтает купить Ирине Александровне еще и дачу за рубежом.

«Я хочу еще купить мамочке дом в Испании или в Италии — где она выберет», — заявила артистка.

Про себя звезда тоже не забыла – приобрела квартиру в элитном жилом комплексе в Москве. Однако там еще нужно доделать ремонт, ну а в дальнейшем она планирует переехать в большой дом, чтобы свить в нем уютное семейное гнездышко. Как и многие девушки, Оля мечтает о муже и детях. Она уверена, что ей удастся совместить карьеру с материнством.