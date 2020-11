«Фоткают со мной своих красавиц-жен»: Рита Дакота подружилась с музыкантами группы «Ария»

View this post on Instagram

Когда настоящие рок-легенды из группы «Ария» сами предлагают тебе спеть с ними, а ещё говорят, что обожают твою музыку - стоишь и ревешь в три ручья. Мою музыку???? Ария обожает?? Фоткают со мной своих красавиц-жён.. Скажи мне это 10 лет назад - не поверила бы ни за что на свете. Боже, обожаю быть музыкантом! Обожаю свою жизнь! Обожаю все эти чудеса! Спасибо, небо 🤍🙏 @aria.russia , любовь 💔