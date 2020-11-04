«Фоткают со мной своих красавиц-жен»: Рита Дакота подружилась с музыкантами группы «Ария»

Певица Рита Дакота в Instagram рассказала, что подружилась с музыкантами легендарной рок-группы «Ария». Как выяснилось, они сами вышли на нее и предложили записать совместную песню. По словам Дакоты, рокеры заявили, что очень любят ее композиции. После этого исполнительница просто не смогла сдержать слез и разревелась.

«Мою музыку? «Ария» обожает? Фоткают со мной своих красавиц-жен. Скажи мне это 10 лет назад — не поверила бы ни за что на свете. Боже, обожаю быть музыкантом! Обожаю свою жизнь! Обожаю все эти чудеса! Спасибо, небо». Рита Дакота

«Рита, какая ты умничка. Рада за тебя», «Как прекрасно, что эта группа живет и творит во имя музыки. Они просто прекрасны», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что группа «Ария» исполняет свои песни в жанре хэви-метал. Интересно, что данная команда смогла добиться творческого и коммерческого успеха не только среди поклонников рок-музыки.