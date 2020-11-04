Что будет модно носить весной и летом 2021 года: видеообзор
Видео
Лера Кудрявцева: «Юрий Куклачев написал завещание»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Фоткают со мной своих красавиц-жен»: Рита Дакота подружилась с музыкантами группы «Ария»

Как отметила певица, рокеры просто обожают ее музыку.

«Фоткают со мной своих красавиц-жен»: Рита Дакота подружилась с музыкантами группы «Ария»
Рита Дакота. Фото: Globallookpress.com

Певица Рита Дакота в Instagram рассказала, что подружилась с музыкантами легендарной рок-группы «Ария». Как выяснилось, они сами вышли на нее и предложили записать совместную песню. По словам Дакоты, рокеры заявили, что очень любят ее композиции. После этого исполнительница просто не смогла сдержать слез и разревелась.

View this post on Instagram

Когда настоящие рок-легенды из группы «Ария» сами предлагают тебе спеть с ними, а ещё говорят, что обожают твою музыку - стоишь и ревешь в три ручья. Мою музыку???? Ария обожает?? Фоткают со мной своих красавиц-жён.. Скажи мне это 10 лет назад - не поверила бы ни за что на свете. Боже, обожаю быть музыкантом! Обожаю свою жизнь! Обожаю все эти чудеса! Спасибо, небо 🤍🙏 @aria.russia , любовь 💔

A post shared by РИТА DАКОТА - 💿СТАИ КИТОВ 🎧 (@ritadakota) on

«Мою музыку? «Ария» обожает? Фоткают со мной своих красавиц-жен. Скажи мне это 10 лет назад — не поверила бы ни за что на свете. Боже, обожаю быть музыкантом! Обожаю свою жизнь! Обожаю все эти чудеса! Спасибо, небо».

Рита Дакота

«Рита, какая ты умничка. Рада за тебя», «Как прекрасно, что эта группа живет и творит во имя музыки. Они просто прекрасны», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что группа «Ария» исполняет свои песни в жанре хэви-метал. Интересно, что данная команда смогла добиться творческого и коммерческого успеха не только среди поклонников рок-музыки.

Тэги

группа "Ария"Новости googleРита ДакотаРита Дакота последние новости