«Жесткий график»: Сюткин объяснил, почему не стал ведущим шоу «Угадай мелодию»

Певец Валерий Сюткин заявил, что в девяностых годах телеведущие Влад Листьев и Юрий Николаев предлагали ему стать ведущим шоу «Угадай мелодию». При этом он отказался от этого заманчивого предложения.

По словам Сюткина, проект требовал еженедельного нахождения в Москве, где проходили съемки. В какой-то момент он положил на стол перед Листьевым и Николаевым график гастролей группы «Браво», где все было расписано на три месяца вперед. Стало понятно, что ему предстоит сделать выбор. Тогда-то он окончательно понял, что на первом месте для него будет всегда стоять музыка, а не телевидение, сообщает «МК».

«На телевидении я люблю работать дозированно. Это для меня больше хобби, и в таком формате мне здесь нравится. А когда у тебя есть начальник, куратор, жесткий график… Мне больше по душе ненормированный рабочий процесс». Валерий Сюткин

Отметим, что ведущим «Угадай мелодии» стал в свое время Валдис Пельш. Участникам в студии предлагалось угадать популярные песни. С 2013 года производством шоу занимается компания «Красный квадрат». Добавим, что в последние годы программа выходила нерегулярно из-за невысоких рейтингов. С 31 октября 2020 года она снова стала транслироваться в сетке ТВ по субботам каждую неделю.