Бузова по совету Хромченко выбрала пуховик оверсайз лунного оттенка

Ольга Бузова отметилась на прогулке в объемном пуховике лунного оттенка в его глянцевом исполнении. Динамичный образ звезда дополнила стеганой черной сумкой и серыми джоггерами с лампасами.

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Девушка также собрала волосы в конский хвост. Эта укладка, по мнению стилиста по прическам Ксении Бобылевой, всегда в тренде, а вариант певицы – низкий хвост – в настоящий момент особенно актуален.

Отметим, что о модели куртки и брюк Ольги высказывался другой эксперт — Эвелина Хромченко. Она уверена, что удобные вещи оверсайз будут популярны далеко не один год. Вполне вероятно, что это мода на десятилетие, поэтому объемные вещи можно смело приобретать с прицелом на будущее. Кроме того, ведущая «Модного приговора» отмечала актуальность лампасов, заверяя, что они в тренде, мало того — они в принципе уже перешли в разряд классики и не выйдут из моды никогда.