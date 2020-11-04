Что будет модно носить весной и летом 2021 года: видеообзор
Видео
Лера Кудрявцева: «Юрий Куклачев написал завещание»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Бузова по совету Хромченко выбрала пуховик оверсайз лунного оттенка

Певица вне сцены предпочитает динамичные наряды.

Бузова по совету Хромченко выбрала пуховик оверсайз лунного оттенка
Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова отметилась на прогулке в объемном пуховике лунного оттенка в его глянцевом исполнении. Динамичный образ звезда дополнила стеганой черной сумкой и серыми джоггерами с лампасами.

Девушка также собрала волосы в конский хвост. Эта укладка, по мнению стилиста по прическам Ксении Бобылевой, всегда в тренде, а вариант певицы – низкий хвост – в настоящий момент особенно актуален.

Отметим, что о модели куртки и брюк Ольги высказывался другой эксперт — Эвелина Хромченко. Она уверена, что удобные вещи оверсайз будут популярны далеко не один год. Вполне вероятно, что это мода на десятилетие, поэтому объемные вещи можно смело приобретать с прицелом на будущее. Кроме того, ведущая «Модного приговора» отмечала актуальность лампасов, заверяя, что они в тренде, мало того — они в принципе уже перешли в разряд классики и не выйдут из моды никогда.

Тэги

Ольга БузоваОльга Бузова личная жизньОльга Бузова последние новостиОльга Бузова фото