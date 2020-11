Бузова по совету Хромченко выбрала пуховик оверсайз лунного оттенка

View this post on Instagram

Сегодня такой замечательный день 🙌🏻 Такая замечательная дата! 03.11.17-03.11.20 ❤️ Сегодня ровно 3 ГОДА треку «Мои люди всегда со мной» 💐💐💐Как же быстро летит время. Такое ощущение, будто этот трек вышел год назад, но прошло уже три🙈 #ольгабузова