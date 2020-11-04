«Устроила Сереже настоящую казнь в студии»: Милявская довела Соседова до нервного срыва

Певица Лолита довела до нервного срыва известного музыкального критика Сергея Соседова. Скандал случился во время съемок шоу «Суперстар. Возвращение». Как известно, по задумке проекта звезды девяностых годов поют композиции своих коллег. Так, в один из съемочных дней музыкант Влад Сташевский вышел на сцену и спел хит покойного певца Жени Белоусова «Облако волос».

После композиции слово взяла Лолита. Она напомнила присутствующей в студии вдове Жени Белоусова, что 25 лет назад ее мужа смешал с грязью Сергей Соседов. Как отметила Лолита, музыкальный критик утверждал, что у артиста нет якобы ни слуха, ни голоса. Кстати, поддержал певицу и Влад Сташевский. По его мнению, Соседову стоило думать, что говорить.

Одна из зрительниц массовки рассказала, что Соседов пытался возражать, но ему просто не дали слова.

«Лолита устроила Сереже настоящую казнь в студии, прямо судилище! В результате у Сережи случился нервный срыв! Он рыдал, как раненый зверь, и долго не мог остановиться. Ведь хамство и наезды в свой адрес он слышит каждую программу».

Зрительница программы

Отметим, что зрители смогут увидеть в эфире шоу «Суперстар. Возвращение» в середине ноября. Премьера, которую многие с нетерпением ждут, пройдет на телеканале НТВ, сообщает «Собеседник».