Степаненко и дочь Петросяна не верят, что Брухунова родила наследника от сатирика

Бывшая жена сатирика Евгения Петросяна юмористка Елена Степаненко и дочь звезды Викторина Петросянц выразили сомнения, что нынешняя жена комика Татьяна Брухунова родила от мужа наследника – сына Вагана.

Как отметил представитель Елены Степаненко, Брухунова могла прибегнуть к услугам ЭКО. Причем вряд ли у нее что-то получилось из этой затеи.

«Не получалось, и вдруг — вот вам! Спрашивается, а от кого? Резонно засомневаться в биологическом отцовстве». Представитель Елены Степаненко

Настаивает на генетической экспертизе и дочь Петросяна Викторина. Как рассказали в ее окружении, в 75 лет Петросян уже не был способен зачать наследника. По словам близких Викторины Петросянц, у юмориста к старости накопилось огромное количество заболеваний. В таком возрасте он вряд ли был способен к репродуктивным функциям, сообщает «Комсомольская правда».

больше по теме Петросян не сдержал эмоций, заметив оскорбление Степаненко Евгений Ваганович поддержал критические замечания в адрес артистки в социальных сетях.

Напомним, что в честь своего 75-летия Евгений Петросян не так давно представил вместе с женой наследника. Причем пара ловко на протяжении полугода скрывала факт появления Вагана на свет.