«Интересно вести беседу»: любовница Тарзана подружилась с Венгржановским

Актриса Анастасия Шульженко, получившая сомнительную популярность после скандала с мужем Наташи Королевой, похвасталась своим новым другом. Экс-любовница Тарзана обнародовала в Сети снимок с бывшей звездой «Дома-2» Венцеславом Венгржановским и разбила стереотип о парне, как о знаменитом фрике проекта. Как утверждает девушка, он довольно умен.

«Совсем недавно познакомилась с Венцеславом, приятно удивлена. Оказывается, очень начитанный, эрудированный молодой человек, с которым интересно вести беседу!» — написала она в личном блоге.

Отметим, что шоумен тоже не заставил себя ждать и ответил Анастасии похожими дифирамбами, поддержав ее позицию относительно Сергея Глушко.

«Не так давно познакомился с очень интересной, доброй и милой девушкой Анастасией Шульженко, которую совершенно незаслуженно травят в СМИ. Хочу сказать одно — не стоит верить всему, что пишут… думайте своей головой и имейте свое мнение», — прокомментировал мужчина.

Напомним, Наташа Королева подала на отставную любовницу своего мужа заявление в полицию, обвиняя девушку в краже денег и драгоценностей из своей квартиры. Шульженко категорически отказывается от обвинений.