«Интересно вести беседу»: любовница Тарзана подружилась с Венгржановским

View this post on Instagram

Не так давно познакомился с очень интересной, доброй и милой девушкой @anastasiya.shulzhenko, которую совершенно незаслуженно травят в СМИ. Хочу сказать одно-не стоит верить всему, что пишут.. думайте своей головой и имейте свое мнение. #тарзан #королева #скандал #сми #анастасияшульженко #пустьговорят #прямойэфир #насамомделе #венц #венцеславвенгржановский