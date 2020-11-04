Любовь Успенская взялась за продвижение на «Голос. Дети» юной участницы из Казахстана

Певица Любовь Успенская в Instagram поддержала юную исполнительницу из Казахстана Камиллу Кузденбаеву. Как отметила звезда, каждый день они с девочкой готовятся к прослушиванию на шоу «Голос. Дети» — занимаются и поют.

«Давайте держать за Камиллу кулачки! Давайте поддержим Камиллу в комментариях и пожелаем исполнения всего задуманного». Любовь Успенская

«Любовь, пардон за вопрос, а это бесплатно? Я тогда тоже сыночка к вам привезу», «Камилла — умничка. Вообще у нас в Казахстане очень много талантливых детей», «Вы — замечательная добрая женщина», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме По-молодежному: Успенская в модных кюлотах дополнила образ грубыми ботинками Артистка решила рассказать о своей гардеробной комнате.

Напомним, что Любовь Успенская после ссоры с дочкой живет одна. Татьяна Плаксина примерно полгода назад опозорила мать на всю страну, обвинив в эфире одной из программ в побоях и издевательствах. Сейчас девушка живет в США вместе со своим отцом. Мать перестала помогать ей в финансовом плане.