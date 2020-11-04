Любовь Успенская взялась за продвижение на «Голос. Дети» юной участницы из Казахстана

Певица Любовь Успенская в Instagram поддержала юную исполнительницу из Казахстана Камиллу Кузденбаеву. Как отметила звезда, каждый день они с девочкой готовятся к прослушиванию на шоу «Голос. Дети» — занимаются и поют.
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Сейчас у меня в гостях находится юная, талантливая певица @camilla_kuz 🥰 Она прилетела ко мне из Казахстана по очень важному делу☝🏻🥰 Каждый день мы готовимся к прослушиванию в шоу #ГолосДети, занимаемся, поем. Давайте держать за Камиллу кулачки! Давайте поддержим Камиллу в комментариях и пожелаем исполнения всего задуманного💥☀️❤️ ⠀ #kids #успенская #singer
«Давайте держать за Камиллу кулачки! Давайте поддержим Камиллу в комментариях и пожелаем исполнения всего задуманного».
«Любовь, пардон за вопрос, а это бесплатно? Я тогда тоже сыночка к вам привезу», «Камилла — умничка. Вообще у нас в Казахстане очень много талантливых детей», «Вы — замечательная добрая женщина», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Любовь Успенская после ссоры с дочкой живет одна. Татьяна Плаксина примерно полгода назад опозорила мать на всю страну, обвинив в эфире одной из программ в побоях и издевательствах. Сейчас девушка живет в США вместе со своим отцом. Мать перестала помогать ей в финансовом плане.