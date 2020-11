Любовь Успенская взялась за продвижение на «Голос. Дети» юной участницы из Казахстана

View this post on Instagram

Сейчас у меня в гостях находится юная, талантливая певица @camilla_kuz 🥰 Она прилетела ко мне из Казахстана по очень важному делу☝🏻🥰 Каждый день мы готовимся к прослушиванию в шоу #ГолосДети, занимаемся, поем. Давайте держать за Камиллу кулачки! Давайте поддержим Камиллу в комментариях и пожелаем исполнения всего задуманного💥☀️❤️ ⠀ #kids #успенская #singer