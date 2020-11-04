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Любовь Успенская взялась за продвижение на «Голос. Дети» юной участницы из Казахстана

«Королева русского шансона» заявила, что надо держать кулачки за Камиллу Кузденбаеву.

Любовь Успенская взялась за продвижение на «Голос. Дети» юной участницы из Казахстана
Любовь Успенская. Фото: Globallookpress.com

Певица Любовь Успенская в Instagram поддержала юную исполнительницу из Казахстана Камиллу Кузденбаеву. Как отметила звезда, каждый день они с девочкой готовятся к прослушиванию на шоу «Голос. Дети» — занимаются и поют.

«Давайте держать за Камиллу кулачки! Давайте поддержим Камиллу в комментариях и пожелаем исполнения всего задуманного».

Любовь Успенская

«Любовь, пардон за вопрос, а это бесплатно? Я тогда тоже сыночка к вам привезу», «Камилла — умничка. Вообще у нас в Казахстане очень много талантливых детей», «Вы — замечательная добрая женщина», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Любовь Успенская после ссоры с дочкой живет одна. Татьяна Плаксина примерно полгода назад опозорила мать на всю страну, обвинив в эфире одной из программ в побоях и издевательствах. Сейчас девушка живет в США вместе со своим отцом. Мать перестала помогать ей в финансовом плане.

Тэги

КазахстанКамилла КузденбаеваЛюбовь УспенскаяТатьяна ПлаксинаШоу "Голос. Дети"