«Сегодня ему было бы 66»: Брежнева показала на архивном снимке своего статного отца

Вера Брежнева почтила память своего отца Виктора Михайловича Галушка, который скончался несколько лет назад. В день его рождения певица обнародовала редкий семейный кадр из детства. На фото мужчина держит ее на руках, внимательно вглядываясь в лицо дочери. Видно, что родитель и наследница очень похожи друг на друга.

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«Иногда очень хочется к папе на ручки… Но папы нет уже пять лет. А сегодня ему было бы 66. Виктор и Вера Викторовна. «Мы живы, пока нас помнят»», — подписала она фото.

Отметим, что звезда родилась в простой семье. И папа, и мама Веры Тамара Витальевна работали на Приднепровском химическом заводе. Отец – инженером, мать – медсестрой. Также у нее есть три сестры: Галина, родившаяся в 1977-м году, и двойняшки Анастасия и Виктория 1984-го года рождения.