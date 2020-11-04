Звездные посиделки: Ковальчук в красном платье с рюшами повеселилась с Долиной и ее дочкой

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков приняли у себя в доме звездных гостей: Ларису Долину с дочерью Ангелиной Миончинской и Сосо Павлиашвили с женой Ириной Патлах.

На этот коттедж, признавались звезды, они копили практически всю свою жизнь, поэтому сделали его от души – с большим бассейном на улице и комнатой для дочери размером с внушительную квартиру.

Теперь они проводят здесь много времени, репетируя, сочиняя новые песни и принимая знаменитых гостей. Стоит отметить, Юлия Ковальчук нарядилась специально для вечеринки, примерив красное силуэтное платье с рюшами. Остальные дамы оделись по-простому: Лариса Долина – белую блузку в клетку с черными брюками, а Ирина Патлах с Ангелиной Миончинской в серые футболки с брюками джоггерами.

Судя по обнародованным кадрам, артисты весело провели время. А главным их развлечением стало, конечно же, совместное пение.