Джиган и Самойлова выложили за отдых на Мальдивах порядка семи миллионов рублей

Рэпер Джиган и его жена модель Оксана Самойлова выложили за свой отдых на Мальдивах, куда они отправились недавно вместе с детьми, кругленькую сумму. Нахождение на «райском острове» обойдется им примерно в семь миллионов рублей. Одни сутки проживания в отеле, где они остановились, стоят порядка четырехсот тысяч рублей. Впрочем, как известно у звездной пары все в порядке с финансами.

Отметим, что пара поселилась в пятизвездочном отеле Ayada Maldives. Это двухэтажный дом с собственным бассейном, стоящим прямо в море.

Интересно, что по соседству с Джиганом и Самойловой живет их давний друг рэпер Тимати. Он отдыхает сейчас на Мальдивах вместе с дочкой Алисой и своей мамой. Кстати, музыканты уже повстречались. Тимати заглянул «на огонек» к своим друзьям, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что в августе этого года Джиган и Самойлова отдыхали в Турции. Тогда они также жили на дорогой вилле стоимостью 400 тысяч рублей в сутки.