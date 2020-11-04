Живописно: Галкин показал, как выглядит поселок возле его замка с высоты птичьего полета

Максим Галкин запечатлел вид вокруг из самой высокой точки своего замка. В кадр артиста попала красочная осенняя природа вокруг и часть деревни Грязь, где располагается его имение. Судя по впечатляющим домам рядом, люди в ней живут явно небедные.

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Юморист и ранее рассказывал, что его населенный пункт не имеет ничего общего с названием. Комика как раз привлекает в нем чистота, свежий воздух и красивые леса поблизости. Для воспитания и взросления наследников Гарри и Лизы – место идеальное.

Любопытно, что с появлением здесь звездного семейства, в деревню стали приезжать туристы с экскурсиями. Предприимчивые агентства организовывают сюда автобусные туры. Максима этот момент немало удивляет – ведь люди готовы заплатить деньги только за то, чтобы посмотреть на их дом со стороны.