«Я не хочу, чтобы их сажали»: Поргина неожиданно поддержала Дрожжину и Цивина

Актриса Людмила Поргина заявила, что выступает резко против, чтобы актриса Наталья Дрожжина и ее муж-юрист Михаил Цивин оказались за решеткой.

«Я не хочу, чтобы их сажали и так далее. Я хочу, чтобы они поняли, что воспользоваться неблагополучной для этой семьи ситуацией — это называется предательством. Даже не знаю, как поточнее сказать: не хочется ругаться плохими словами».

Людмила Поргина

Как отметила Поргина, она познакомилась с Дрожжиной и Цивиным во время одного из эфиров на телевидении. Позже встречала их на похоронах известных личностей. По ее словам, эти люди достаточно странные. Они совсем другого склада характера, поэтому вдова актера Николая Караченцова предпочла с ними не сближаться.

Напомним, что Дрожжина и Цивин находятся в данный момент под следствием. Возможно, они обманным путем завладели квартирами и деньгами покойного актера Алексея Баталова, оставив ни с чем его вдову и дочь, сообщает портал womanhit.ru.