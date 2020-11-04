Заболел накануне шестидесятилетия: Меньшиков не выйдет на сцену театра имени Ермоловой

Актер Олег Меньшиков не появится в ноябре на сцене театра имени Ермоловой из-за болезни. Об этом сообщили в Instagram культурного учреждения. При этом, что конкретно случилось со звездой здесь уточнять не стали.
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Дорогие зрители, к сожалению, у нас ещё одна грустная новость – все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья. Билеты на спектакли «Игроки» 12 ноября, «Макбет» 15 ноября, «1900» 18 ноября, «Оркестр мечты. Медь» 24 ноября, «Из пустоты…(восемь поэтов)» 27 ноября подлежат возврату. Средства за электронные билеты, приобретённые на нашем официальном сайте www.ermolova.ru, вернутся автоматически на карту, с которой прошла оплата. Билеты, купленные в кассе, подлежат возврату в кассу театра по 6 декабря включительно. Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару. Друзья, мы надеемся на ваше понимание и поддержку!
Как отметили в театре, все билеты на спектакли с участием Меньшикова подлежат возврату. При этом все остальные постановки пройдут согласно репертуару, так что зрителей просят сильно не волноваться. В театре особенно подчеркнули, что надеются на понимание и поддержку. Ситуация сейчас везде достаточно непростая.
«Выздоровления! Все бывает. А сейчас вообще сложно все», «Крепкого здоровья Олегу Евгеньевичу и скорейшего выздоровления», «Ждем возвращения на сцену мастера. Все у него будет хорошо», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Олег Меньшиков — народный артист России. Он трижды лауреат государственной премии. Буквально через несколько дней у актера будет юбилей — 8 ноября ему исполняется 60 лет.