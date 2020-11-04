Заболел накануне шестидесятилетия: Меньшиков не выйдет на сцену театра имени Ермоловой

Актер Олег Меньшиков не появится в ноябре на сцене театра имени Ермоловой из-за болезни. Об этом сообщили в Instagram культурного учреждения. При этом, что конкретно случилось со звездой здесь уточнять не стали.

Как отметили в театре, все билеты на спектакли с участием Меньшикова подлежат возврату. При этом все остальные постановки пройдут согласно репертуару, так что зрителей просят сильно не волноваться. В театре особенно подчеркнули, что надеются на понимание и поддержку. Ситуация сейчас везде достаточно непростая.

«Выздоровления! Все бывает. А сейчас вообще сложно все», «Крепкого здоровья Олегу Евгеньевичу и скорейшего выздоровления», «Ждем возвращения на сцену мастера. Все у него будет хорошо», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Олег Меньшиков — народный артист России. Он трижды лауреат государственной премии. Буквально через несколько дней у актера будет юбилей — 8 ноября ему исполняется 60 лет.