Заболел накануне шестидесятилетия: Меньшиков не выйдет на сцену театра имени Ермоловой

Дорогие зрители, к сожалению, у нас ещё одна грустная новость – все спектакли с участием Олега Меньшикова, запланированные на ноябрь, отменяются по причине состояния его здоровья. Билеты на спектакли «Игроки» 12 ноября, «Макбет» 15 ноября, «1900» 18 ноября, «Оркестр мечты. Медь» 24 ноября, «Из пустоты…(восемь поэтов)» 27 ноября подлежат возврату. Средства за электронные билеты, приобретённые на нашем официальном сайте www.ermolova.ru, вернутся автоматически на карту, с которой прошла оплата. Билеты, купленные в кассе, подлежат возврату в кассу театра по 6 декабря включительно. Остальные спектакли состоятся согласно заявленному репертуару. Друзья, мы надеемся на ваше понимание и поддержку!