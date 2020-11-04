Хотят, но боятся: Муцениеце рассказала о подругах-актрисах, которые тоже мечтают развестись

Агата Муцениеце в эфире «Вечернего Урганта» призналась, что далеко не первая столкнулась в своей артистической среде с проблемой страха перед разводом. По ее словам, как только ее подруги узнали о принятом ей решении расстаться с Павлом Прилучным, они стали звонить ей и спрашивать совета, как поступить.
«Они многие хотят развестись, но боятся. Имен не скажу, чтобы не сдать. Они все еще замужем. Я поняла, что эта тема щекотливая и некому выговориться. Я не про то, что сплетни распускать. А про самочувствие, про то, как ты переживаешь этот период», — сказала девушка.
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Сегодня у нас в гостях актриса Агата Муцениеце, которая расскажет о сериале "Тобол", а также актёр Даниил Спиваковский и сценарист и продюсер Игорь Угольников, которые представят фильм "Подольские курсанты" 🎥 Смотрите в 22:30 на @1tv 📺 Прямая трансляция на YouTube 💻 @agataagata @igorugolnikov #агатамуцениеце #тобол #игорьугольников #даниилспиваковский #подольскиекурсанты #вечернийургант #первыйканал #urgantshow
Это и подтолкнуло звезду к тому, чтобы начать снимать программу «Честный развод». Агата считает, что она не только помогает женщинам свыкнуться с мыслью о необходимом разводе, но и напротив — отказаться от нее.
Иван Ургант при этом шутливо прокомментировал, что наверняка в числе этих подруг, грезящих о расставании с мужем, есть телеведущая Регина Тодоренко.
Напомним, Агата Муценеце и Павел Прилучный объявили о расставании широкой публике в феврале 2020 года, в июне они разошлись официально. Дети четы — сын Тимофей и дочь Мия остались с матерью.