Лера Кудрявцева: «Юрий Куклачев написал завещание»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь-2020
Видео

Хотят, но боятся: Муцениеце рассказала о подругах-актрисах, которые тоже мечтают развестись

Актриса разоткровенничалась на передаче «Вечерний Ургант».

Хотят, но боятся: Муцениеце рассказала о подругах-актрисах, которые тоже мечтают развестись
Агата Муцениеце и Иван Ургант. Кадр из «Вечернего Урганта»/ Первый канал

Агата Муцениеце в эфире «Вечернего Урганта» призналась, что далеко не первая столкнулась в своей артистической среде с проблемой страха перед разводом. По ее словам, как только ее подруги узнали о принятом ей решении расстаться с Павлом Прилучным, они стали звонить ей и спрашивать совета, как поступить.

«Они многие хотят развестись, но боятся. Имен не скажу, чтобы не сдать. Они все еще замужем. Я поняла, что эта тема щекотливая и некому выговориться. Я не про то, что сплетни распускать. А про самочувствие, про то, как ты переживаешь этот период», — сказала девушка.

View this post on Instagram

Сегодня у нас в гостях актриса Агата Муцениеце, которая расскажет о сериале "Тобол", а также актёр Даниил Спиваковский и сценарист и продюсер Игорь Угольников, которые представят фильм "Подольские курсанты" 🎥 Смотрите в 22:30 на @1tv 📺 Прямая трансляция на YouTube 💻 @agataagata @igorugolnikov #агатамуцениеце #тобол #игорьугольников #даниилспиваковский #подольскиекурсанты #вечернийургант #первыйканал #urgantshow

A post shared by Вечерний Ургант (@vecherniy_urgant) on

Это и подтолкнуло звезду к тому, чтобы начать снимать программу «Честный развод». Агата считает, что она не только помогает женщинам свыкнуться с мыслью о необходимом разводе, но и напротив — отказаться от нее.

Иван Ургант при этом шутливо прокомментировал, что наверняка в числе этих подруг, грезящих о расставании с мужем, есть телеведущая Регина Тодоренко.

Напомним, Агата Муценеце и Павел Прилучный объявили о расставании широкой публике в феврале 2020 года, в июне они разошлись официально. Дети четы — сын Тимофей и дочь Мия остались с матерью.

Тэги

"Вечерний Ургант"Агата МуцениецеИван УргантИван Ургант последние новостиПавел Приличный