Беременная невестка Валерии запечатлелась в облегающем платье-лапше в новой квартире

22-летняя Лиана Шульгина, ставшая недавно женой Арсения Шульгина, 21-летнего наследника певицы Валерии, сообщила, что они переехали в новую квартиру. Пара ранее жила в «Москва-Сити», но была недовольна местной экологической обстановкой. Чтобы малыш рос здоровым, они решили перебраться в комплекс рядом с парком.

Девушка запечатлелась на новой жилплощади, уютно расположившись на диване. На фото в личном блоге она предстает в молочном платье-лапше, благодаря которому беременность избранницы Арсения особенно заметна. Даже дома Лиана сделала легкий макияж и не забыла про украшения – серьги и браслет на запястье.

В stories Instagram она рассказала, что испытывает характерные для женщин в положении вкусовые пристрастия. В какой-то момент ей сильно захотелось сухарей и ее муж, как настоящий джентльмен, отправился в магазин, скупив там практически все виды этой незатейливой закуски.