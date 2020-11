Беременная невестка Валерии запечатлелась в облегающем платье-лапше в новой квартире

View this post on Instagram

Про квартиру и переезд🕊💫 ⠀ Мы долго искали подходящую квартиру в комплексе в который хотели переехать, (искали с лета). ⠀ Нашли квартиру, организовали быстро переезд.. Собирались уже раскладывать вещи и обустраивать наше новое уютное гнёздышко🥰💫 Но... ⠀ я решила сразу основательно подготовиться к появлению нашего ангелочка👼🏻🤍🥰 Ведь очень важно в какой среде будет находиться кроха 24/7 и чем будет дышать. ⠀ Поняла что наша помощница по дому даже за неделю такой объём не уберёт (я тем более🤰). Решила вызвать специальную клининговую компанию. Нашла @clining_shine 💎Обговорила эту идею с Сеней, сначала он сказал что наша помощница справится одна, но уже в процессе уборки (увидев всю грязь) сказал что, это была хорошая идея и будем проводить полный клининг раз в полгода, точно. ⠀ Зачем спросите вы?! ⠀ @clining_shine вымыли и почистили АБСОЛЮТНО ВСЁ профессиональной техникой и химией. Сделали обеспыливание стен, кондиционеров, радиаторов, выключателей, розеток. Помыли потолки, люстры, светильники, подоконники, карнизы, окна, все зеркальные и стеклянные поверхности. Провели химчистку всей мебели, полностью помыли и почистили всю кровать, матрас, все диваны с чехлами и без. Убрали оставшиеся вещи хозяев в коробки. Отмыли полностью кухонный гарнитур, плиту, холодильник, микроволновую печь, всю сантехнику в доме. Помыли полы на 5 раз, плинтусы, отполировали двери. Сделали уборку самых труднодоступных мест. После уборки провели дезинфекцию парогенератором (уничтожение микробов 99,9%) Спасибо вам ещё раз!💎🤍💨 ⠀ Квартира заиграла другими красками, стало очень уютно, теперь все блестит и стало намного легче дышать. Хотим ещё доделать сантехнику в квартире, сделать небольшую косметику, купим матрас, ковры, и будем раскладывать вещи🥰🥰🥰 Думаю к следующей неделе уже совсем переедем🤍💫 Пока мы живем у родителей (временно), думаю это самый популярный вопрос в моем директ🤣♥️☺️ Кстати , мы теперь живем в одном подъезде , только на разных этажах.. очень удобно, особенно в дальнейшем👼🏻😊 ⠀ p.s не смогла выбрать какое фото лучше.. 1 или 2?!🥰🙈