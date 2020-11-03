Соловьев в полтора раза увеличил количество подписчиков в Instagram благодаря Бузовой

За последний месяц на олимпийского чемпиона по фигурному катанию подписалось 30 тысяч человек.

Олимпийский чемпион Сочи по фигурному катанию Дмитрий Соловьев в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признал, что количество его подписчиков в Instagram за последний месяц выросло на 30 тысяч человек — в полтора раза. Увеличение случилось, безусловно, благодаря его партнерше по шоу «Ледниковый период» — певице и телеведущей Ольге Бузовой.

«Мы вообще мало с Олей обсуждаем соцсети. Все в работе. Редко советуемся, какую фотографию выложить. Я порой спрашиваю ее, нравится она себе на кадре или нет. После этого публикую. Я бы мог ее попросить меня пропиарить в соцсетях, но я предпочитаю своими силами самореализовываться».

Дмитрий Соловьев

Как отметил Соловьев, в соцсетях для увеличения числа подписчиков необходимо прежде всего создавать уникальный контент. «Тогда появятся люди, которые будут ставить тебе лайки. Нужно начинать самому себе прокладывать дорогу. А потом уже нужны помощники, чтобы набираться новыми идеями. Я слышал, что нанять такого человека стоит 50 тысяч рублей. Мне самому интересно развивать свой аккаунт в соцсетях», — сказал фигурист.

Отметим, что сейчас у Дмитрия Соловьева почти 90 тысяч подписчиков в Instagram. В ближайшее время он рассчитывает еще увеличить их число.