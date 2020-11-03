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«Не встречаемся!»: младший сын Орбакайте опроверг собственную помолвку

Ранее появилась информация, что Дени Байсаров сделал предложение руки и сердца своей девушке по имени Мария.

«Не встречаемся!»: младший сын Орбакайте опроверг собственную помолвку
Дени Байсаров и Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/dennyartview

Младший внук Аллы Пугачевой — женится. Эта новость разлетелась по просторам Сети с огромной скоростью. Еще бы, только накануне 22-летний Дени Байсаров получил диплом магистра Оксфордского университета и уже решил связать себя узами брака. Но это оказалось не так. В своем микроблоге сын Кристины Орбакайте опроверг эту информацию.

Дени Байсаров
Дени Байсаров опроверг помолвку. Скриншот: instagram.com/dennyartview

«Мы не встречаемся и мы не помолвлены! Я с Машей всю жизнь знаком, дружу и дорожу ей, наши семьи — прекрасные друзья», — написал Байсаров.

Выяснилось, что предложение Мария получила от своего молодого человека. Девушка является студенткой МГИМО и ведет непубличный образ жизни. Известно только, что она является родственницей Валерия Сюткина.

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