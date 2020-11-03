«Сама в шоке»: Кристина Асмус в пышном свадебном платье из фатина запечатлелась у дверей ЗАГСа

В этом году Кристина Асмус объявила о расставании с Гариком Харламовым. Эта новость стала такой неожиданностью, что ее не все изначально восприняли всерьез. Однако недавно в суде завершился официальный бракоразводный процесс. Теперь звезда сериала «Интерны» стала свободной. Она старается с юмором относиться к происходящему, как и Гарик, который теперь постоянно шутит о своем разводе на съемках Comedy Club. При этом юморист часто проводит время с дочкой Анастасией, хоть и живет отдельно.

Последние недели Асмус почти не покидала свой дом, так как лечилась от коронавируса. После 18 дневного заточения она вернулась к обычной жизни и сразу удивила фанатов. В соцсети актриса опубликовала новое фото. Она предстала со светлыми волосами и в белом свадебном платье с юбкой из фатина. Наряд дополнила белая накидка. В руках невеста держала букет цветов. Кристина позировала у дверей ЗАГСа.

«Сама в шоке», — кратко написала звезда.

Поклонники были шокированы такими новостями. Многие стали интересоваться, кто жених актрисы, а другие заподозрили, что кадр был сделан на съемках нового фильма. Наряд показался фанатам слишком вычурным, чтобы его выбрала сама Асмус. «А вам идет, хотя будь это ваша свадьба, прическа и образ были бы утонченнее», «Зная вас, вы бы такое платье не выбрали», «Ну никто не поверит, что в жизни пойдете в ЗАГС в этом», «Этот образ противоречит вашему вкусу», «Колхозное платье, сразу понятно, что это кино», — стали комментировать пост подписчики.

Пока Кристина так и не рассказала, как оказалась у дверей ЗАГСа в таком наряде.