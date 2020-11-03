Соблазнительно: 42-летняя Орлова в бикини сверкнула «ложбинкой греха» на Мальдивах

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова накануне своего 43-го дня рождения отправилась в отпуск. Девушка на этот раз выбрала роскошный курорт на Мальдивах, где на острове уединилась с возлюбленным, которого тщательно скрывает от посторонних глаз.

Периодически Орлова делится яркими снимками с пляжа. На этот раз красавица расположилась в комфортабельной лаундж-зоне под открытым небом. Алый лиф от бикини подчеркнул «ложбинку греха» стройной блондинки.

«Какая же красота и красивая девушка. Мечтаю побывать на Мальдивах, да будет так!», «Красотка», «Как вы прекрасны», «Вижу фото в купальнике, ставлю лайк», «Ольга вы очень красивая!! Восхищаюсь вами», «Купальник шикарный!!» — поспешили заметить поклонники.

Фигуре 42-летней Ольги Орловой действительно могут позавидовать многие ровесницы, а также юные модели. Девушка тщательно поддерживает себя в форме.

Кстати, где-то по соседству с Орловой отдыхает ее звездная коллега, но с телеканала СТС, Елена Летучая. Девушка тоже не скупится на горячие фото с пляжа.