«Любимая»: Егор Кончаловский опубликовал редкий кадр молодой жены

Уже несколько лет режиссер счастлив с Марией Леоновой, которая подарила ему в 2017 году сына Тимура.

Известный режиссер Егор Кончаловский в Instagram разместил редкий кадр своей молодой красавицы-жены юриста Марии Леоновой. На фотографии девушка позирует неизвестному фотографу в теплой курточке и кофте.

«Любимая», — кратко подписал снимок Егор Кончаловский. В хештегах он добавил: «Жизнь прекрасна», «Осень», «Дома».

«Она у вас очень красивая», «Глубокий взгляд умной женщины», «Желаем вам счастья в личной жизни и процветания», — отметили в комментариях многочисленные пользователи.

Напомним, что Егор Кончаловский долгие годы жил вместе с актрисой Любовью Толкалиной. В этом гражданском союзе в 2001 году на свет появилась их дочь Мария. В 2017 году пара приняла решение расстаться. Как известно, у Егора Кончаловского и Марии Леоновой, которая младше звезды на 18 лет, в том же 2017 году на свет появился сын, которого пара назвала Тимуром.