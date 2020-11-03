«Всем было сложно»: Бузова не стала снижать цены на концерты, проигнорировав кризис

Певица отметила, что не жалуется на финансовые сложности и отсутствие востребованности.

Все чаще от звезд звучат жалобы на сложное финансовое положение. Пандемия коронавируса больно ударила по исполнителям. Сначала были запрещены выступления, а когда запрет сняли — посетители сами не стали спешить на массовые мероприятия. Одни боятся подхватить болезнь, другие — экономят средства.

Популярная исполнительница Ольга Бузова призналась, что по ней финансовый кризис не ударил.

«У меня всегда дела обстоят отлично, зачем жаловаться на что-то. Всем было сложно во время пандемии, и мы все были в одинаковых обстоятельствах», — комментирует артистка NEWS.ru.

Она признается, что скучает по концертам и активностям, но терпеливо ждет, когда закончится пандемия.

Что касается финансовой составляющей, то ценник на свои выступления она снижать не стала. В 2021 году у артистки уже намечено несколько концертов.

«Сумма моего гонорара складывается из трат на мой коллектив, на мое творчество и еще многих факторов. Если я опущу гонорар, то от этого пострадают зарплаты моего коллектива, пострадает качество контента, которым я радую людей. Я думаю, вы все на это не готовы!» — подчеркнула певица.

Ранее фигурист Алексей Ягудин защитил исполнительницу от нападок хейтеров, которые критикуют девушку за участие в проекте «Ледниковый период», пишет сайт OA.