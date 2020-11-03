«Ты похорошел»: Паулина Андреева в эфире шоу сделала комплимент мужу

Актриса Паулина Андреева пришла к мужу Федору Бондарчуку в программу «Кино в деталях» на СТС, чтобы поговорить о ее дебюте в качестве сценариста сериала «Псих», который выходит на платформе More.tv с 5 ноября. Кстати, эта картина стала и для Бондарчука знаковой – он впервые взялся снимать многосерийный фильм.

больше по теме Паулина Андреева пришла на интервью к Бондарчуку в сером пиджаке оверсайз и кожаных брюках Актриса и режиссер обсудили работу над сценарием сериала «Псих».

Паулина рассказала, что черпала вдохновение в работе над сценарием из собственного опыта психотерапии – она обращалась к специалистам в этой области. И этот бэкграунд помог ей достаточно основательно прописать диалоги главных героев ленты.

Кроме того, девушка рассказала, почему решила обучиться на сценариста, поделилась своими актерскими страхами и переживаниями, порассуждала о несправедливом навешивании ярлыков. В финале передачи Бондарчук попросил жену закончить интервью, и девушка призналась:

«Я волновалась перед этим разговором, потому что мы фактически познакомились здесь пять лет назад. И я рада встретиться здесь с тобой через пять лет вот так», — сказала Андреева.

Бондарчуку стало интересно задать вопрос жене: «Я изменился?». «Ты похорошел», — сделала комплимент Бондарчуку жена.

Напомним, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились осенью прошлого года.