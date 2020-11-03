«Почему женщин не пускают в президенты?»: Шаляпин вспомнил шутку Урганта про себя и Клинтон

Певец Прохор Шаляпин в Instagram отреагировал на шутку телеведущего Ивана Урганта, где главными героями стал он и американский политик Хиллари Клинтон, жена бывшего президента США Билла Клинтона.

Ранее в своей программе Иван Ургант посмеялся над Прохором Шаляпиным и Хиллари Клинтон, которая в 2016 году была кандидатом на пост президента США от демократической партии. Тогда Ургант сказал: «Хиллари Клинтон. Изнурительная гонка. Досадный проигрыш. И всего один человек мог вернуть улыбку Хиллари Клинтон. Мы давно не видели Хиллари такой счастливой. Кто это? Это Прохор Шаляпин».

Отметим, что несколько лет назад Шаляпину, который известен романами с пожилыми дамами, удалось сделать кадр с бывшей первой леди США.

«А ведь Хиллари могла бы стать президентом и изменить ход истории, как первая женщина-президент Америки! Почему женщин не пускают в президенты?» Прохор Шаляпин

Напомним, что на выборах президента США в 2016 году победил Дональд Трамп. Причем на тот момент ему было уже 70 лет, и он стал старейшим президентом Америки.