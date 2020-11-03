«Вылазка на люди с любимой дочерью»: Апина вышла в свет с наследницей

Ксении Иратовой в этом году исполнится уже 19 лет.

Певица Алена Апина в Instagram поделилась фотографией со своей единственной дочкой — Ксенией Иратовой. Вместе они появились на премьере одной из картин.

«Вылазка на люди с любимой дочерью. Маски сняли только для фото. Господи! Когда уже закончится этот коронавирусный бред?! Поход в кино приравнивается к подвигу или безумству!» Алена Апина

«Красавица-мама и дочка. Здоровья вам», «Держитесь. Все будет хорошо», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что единственную дочь Алене Апиной родила в 2001 году суррогатная мать. Сама звезда девять раз проходила процедуру искусственного оплодотворения. Множество раз лечилась от бесплодия, но все ее попытки забеременеть самостоятельно оказались тщетны. Известно, что яркая исполнительница заплатила в свое время суррогатной матери очень приличные по тем временам деньги — 25 тысяч долларов. Кстати, крестным отцом Ксении Иратовой приходится музыкант Борис Моисеев, переживший десять лет назад инсульт и переставший выступать после этого.