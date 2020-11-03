Не от внука Пугачевой?: девушка Байсарова похвасталась помолвочным кольцом

Не исключено, что скоро в звездном семействе случится еще одна свадьба.

Девушка по имени Мария, которой уже давно приписывают роман с сыном певицы Кристины Орбакайте Дени Байсаровым, судя по всему, в недалеком будущем выйдет замуж. В Instagram она разместила кадры, на одном из которых показала помолвочное кольцо. На другой фотографии она обнимает своего молодого человека. Правда, его лицо невозможно разглядеть.

Не исключено, что это и есть Дени Байсаров. Впрочем, на фотографии у мужчины темные волосы, а Дени, как известно, блондин. Возможно, Мария все-таки выйдет замуж за другого молодого человека. Не исключен вариант, что с Дени они просто друзья. Во всяком случае, он постоянно лайкает фотографии красавицы-Марии в социальных сетях.

«Машуля, поздравляем вас. Будьте самыми счастливыми», «Поздравляю, зайка. Вы очень красивая пара», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько дней назад Дени Байсаров вернулся к матери. Он защитил магистратуру. Последнее время Дени Байсаров обучался в университет в Великобритании, где изучал основы бизнеса и маркетинга.